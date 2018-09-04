Россия снова бомбит повстанцев в Сирии

Сегодня, 15:54

В результате российских авиаударов в провинции Идлиб были ранены и погибли не менее 30 человек

Фото: AFP
Фото: AFP

Российская авиация совершила не меньше 20 ударов по позициям повстанцев в сирийской провинции Идлиб, к границе с которой Турция сегодня перекинула тяжелое вооружение

Как со ссылкой на правозащитную организация Сирийская обсерватория по правам человека сообщает Reuters, в бомбардировках принимали участие три самолета. Они вылетели с расположенной в провинции Латакия авиабазы "Хмеймим"

В то же время, ссылаясь на местные источники, турецкое агентство Anadolu пишет, что российские самолеты бомбили не только позиции сирийской оппозиции, но и жилые районы. В результате авиаударов погибли и были ранены не менее трех десятков человек.

В частности, авиаудары были нанесены в нескольких районах на западе Идлиба и районе Зейзун на севере провинции Хама.

Портал Al-Masdar News утверждает, что было совершено около 50 ударов, что делает данную бомбардировка российских ВВС самой массированной с начала года.

В министерстве обороны РФ эту информацию пока никак не комментировали.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предостерег от безрассудной атаки на Идлиб.

В ответ на это в Кремле заверили, что ситуация в Идлибе остается темой для особой озабоченности для России, Сирии, Ирана и Турции.
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Источник:

Reuters

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