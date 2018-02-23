Россия снова перебросила в Сирию новейшие истребители Су-57

Сегодня, 23:01

В Сирии находятся уже четыре единицы новейших российских истребителей Су-57

 

фото t.me/warjournal
фото t.me/warjournal

Сирийские активисты сообщают об очередном прибытии на авиабазу Хмеймим в Сирии российских истребителей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Warjournal. Отмечается, что прибыли два истребителя Су-35С и два - Су-57.

"Таким образом, в Сирии находятся уже 4 единицы новейших российских истребителей Су-57", – говорится в сообщении.

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Российские СМИ 22 февраля сообщили о прибытии в Сирию новейших российских истребителей Су-57. Истребители, которые относятся к 5-му поколению и являются малозаметными для радаров, будут находиться на базе ВВС Хмеймим.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала положить конец "бойне" в восточной Гуте, Сирия. Это произошло после того, как стало известно о новых ударах по анклаву повстанцев, в результате которых погибли еще 13 человек.

Ранее сообщалось, что сирийский конфликт перерастает в международную войну.

Между тем, в результате масштабных бомбардировок сирийской правительственной и российской авиации в районе Восточной Гуты погибли более 416 человек. Такие данные предоставил Сирийский центр прав человека.

Бомбардировка анклава сирийских повстанцев вблизи Дамаска продолжаются уже шесть дней. За это время погибли по меньшей мере 416 человек, более 2100 человек получили ранения.

Из-за того, что более десяти больниц попали под авиаудары, лечить раненых практически невозможно. Всего в Восточной Гуте проживают около 400 000 человек.

Спасатели и местные заявляют, что вертолеты сирийской армии сбрасывают на рынки и медицинские центры "бочковые бомбы" – нефтяные цистерны, в которых заложены взрывчатка и шрапнель.
Россия, Сирия, истребители, авиабаза, Хмеймим
Источник:

УНИАН

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