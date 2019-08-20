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Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте Турции

20 августа, 13:59

Группой злоумышленников из России руководил полковник ВМФ в отставке

Фото Deniz Gazete

Фото Deniz Gazete

Группа россиян похитила в Мармарисе яхту, стоимость которой составила 2 млн долларов. Об этом сообщает Deniz Gazete.

"В Мармарисе была украдена яхта Ghost 3, которая стоит $2 млн. Группой, совершившей похищение, руководил полковник в оставке Военно-морских сил России Олег Попилов. Одного представителя группировки задержали в Москве", – отмечается в сообщении.

По данным издания, 13 июля двое россиян арендовали яхту на неделю.

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"Когда яхту не вернули, несмотря на истечение срока аренды 19 июля, должностные лица компании сообщили Береговой охране, и Интерпол установил, что яхта покинула территориальные воды Турции", – отмечается в сообщении.

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Злоумышленники специально сняли устройство электронной системы слежения и пристроили его к игрушечной лодке. Пока она курсировала в заливах Мармариса, яхта уже отбыла в неизвестном направлении.

Полиция и Интерпол установили, что похищением яхты занималась группа из восьми человек. Несколько из них прибыли в Даламан, где остановились в гостиницах. Контракт аренды заключали двое мужчин и две женщины, они 13 июля сели на яхту, переместились на ней в соседнюю бухту и сошли на берег, поселившись в гостинице.

Напомним, что Турция до сих пор приходит в себя после серии сильных землетрясений и мощного ливня, который накрыл Стамбул

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Россия Турция кража яхта

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