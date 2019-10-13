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Российские военные в Сирии бомбят не только военные объекты, но и мирные объекты – от их атак пострадали не менее четырех гражданских госпиталей.

К такому выводу пришли журналисты американского издания The New York Times, которые провели расследование авиаударов российских военных.

"Военно-воздушные силы РФ неоднократно наносили удары по больницам в Сирии, чтобы подавить остатки очагов сопротивления президенту Башару Асаду", – говорится в итогах расследования.

Анализ ранее не опубликованных радиозаписей переговоров российских военных пилотов, данных служб авианаблюдений и показаний свидетелей позволил отследить атаки россиян на четыре больницы, совершенные в течение всего 12 часов в мае, и идентифицировать российских пилотов, которые это сделали.

Отметим, что россиян неоднократно обвиняли в совершении систематических нападений на больницы в районах, подконтрольных повстанцами, как часть стратегии помощи своему союзнику диктатору Башару Асаду.

Врачи из правозащитной группы Human Rights, которая отслеживает нападения на медицинских работников в Сирии, зафиксировали не менее 583 подобных атак, начиная с 2011 года, и 266 – с тех пор, как РФ официально вмешалась в конфликт в сентябре 2015 года.

Данные служб авианаблюдений от 5 и 6 мая позволили идентифицировать российских пилотов, а аудиозаписи переговоров российских военных в этот день подтверждают каждый обстрел. Видео, полученное от свидетелей и проверенное журналистами, подтвердило нанесение трех авиаударов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал условие, при котором российские военные прекратят сирийскую операцию.

Одна из причин, почему россияне хотят вывести войска из Сирии, – это повторение афганского сценария. С этим в той или иной мере согласны 39% участников опроса, тогда как 60% считают это нереальным либо маловероятным.

Мы также писали, что террористическая организация ИГИЛ, для борьбы с которой РФ якобы отправила в Сирию свои войска, была разгромлена. Отметим, что благодаря поддержке российских войск сирийскому диктатору удалось разгромить оппозицию и вернуть контроль над большей частью территории страны.

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