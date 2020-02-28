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Россиянин провез коронавирус в Азербайджан

28 февраля, 15:00

Станислав Кожемякин

В стране подтвердили первый случай заражения COVID-19

Вслед за Грузией, куда ранее из Ирана проник коронавирус COVID-19, инфекцию зафиксировали в Азербайджане.

О первом подтвердившемся инфицированном сообщили 28 февраля в оперативном штабе при Кабинете министров страны.

Как пишет oxu.az, им оказался гражданин Российской Федерации, который въехал в Азербайджан из Ирана, сейчас занимающего одно из лидирующих мест по количеству заразившихся.

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"У него были обнаружены признаки заболевания. Прибывший помещен в инфекционный бокс специальной режимной больницы. Тест на коронавирус у него оказался положительным", – объяснили в оперативном штабе, уточнив, что сейчас россиянин находится в стабильном состоянии.

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Фото: helis.com

Стоит отметить, что на данный момент количество заразившихся коронавирусом в Иране составляет 388 человек, из них 34 скончались. Среди инфицированных оказались и чиновники – депутаты, замминистра и даже вице-президент Масуме Эбтекар.

На данный момент вирусом COVID-19 заразились больше 83 тысяч человек в 48 странах мира, из них более 2,8 тыс. умерли.

Более подробно о масштабах распространения эпидемии читайте в онлайн-хронике: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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