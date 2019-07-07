Правозащитники: Российская авиация нанесла удары по Сирии, погибли 13 детей
Воздушные бомбардировки россияне проводили вместе с самолетами сирийского режима
В результате авиаударов и наземных обстрелов, которые продолжались около 20 часов в сирийской провинции Идлиб – в зоне так называемой деэскалации, были убиты около 20 мирных жителей. Об этом 6 июля сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Среди погибших – 13 детей и одна женщина.
По данным правозащитников, непрерывные воздушные бомбардировки осуществляли военные самолеты сирийского режима, а также российская авиация, которая его поддерживает. Зафиксированы и артиллерийские обстрелы.
Новости "Сегодня" сообщали, что в мае войска сирийского президента Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела в провинции Идлиб.
В июне президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб. Он подчеркнул, что они "в массовом порядке убивают многих мирных жителей".
Несмотря на это, через неделю в результате серии российских авиационных атак по Идлибу погибли более 20 человек.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Правозащитники: Российская авиация нанесла удары по Сирии, погибли 13 детей". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жуткая находка в Сирии: обнаружена новая братская могила жертв ИГИЛ
Некоторые покойники были одеты в оранжевые комбинезоны, которые носили заложники "Исламского государства"
Россия лишилась в Сирии очередного беспилотника
Дрон "Орлан-10" упал 15 июня на севере сирийской провинции Алеппо