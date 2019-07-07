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Правозащитники: Российская авиация нанесла удары по Сирии, погибли 13 детей

7 июля, 10:53

Воздушные бомбардировки россияне проводили вместе с самолетами сирийского режима

Фото: AFP

В результате авиаударов и наземных обстрелов, которые продолжались около 20 часов в сирийской провинции Идлиб – в зоне так называемой деэскалации, были убиты около 20 мирных жителей. Об этом 6 июля сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Среди погибших – 13 детей и одна женщина.

По данным правозащитников, непрерывные воздушные бомбардировки осуществляли военные самолеты сирийского режима, а также российская авиация, которая его поддерживает. Зафиксированы и артиллерийские обстрелы. 

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае войска сирийского президента Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела в провинции Идлиб.

В июне президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб. Он подчеркнул, что они "в массовом порядке убивают многих мирных жителей".

Несмотря на это, через неделю в результате серии российских авиационных атак по Идлибу погибли более 20 человек.


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Тег Россия, Сирия, Идлиб

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