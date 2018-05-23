Российские дипломаты рассказали о "зарплатах" в ИГИЛ

Выплаты рядовым членам террористической группировки "Исламское государство", о победе над которой заявили в США, с 2016 года сократились на 90%, а ее "бюджет" в прошлом году составил 400 млн долларов. Об этом заявил российским журналистам в Нью-Йорке заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов, передает ТАСС.

По словам российского дипломата, после утраты контроля над крупными городами в Сирии и Ираке члены ИГ стали пополнять свой "бюджет" главным образом за счет доходов от различных видов преступной деятельности, в том числе торговли оружием, наркотиками и людьми. Еще одну важную статью доходов по-прежнему составляют добровольные пожертвования из-за рубежа.

Согласно российским оценкам, в результате контртеррористической операции в Сирии "бюджет" ИГ существенно сократился: с 1,8 млрд долларов "на пике славы и популярности" группировки в 2014 году "примерно до 400 млн долларов в прошлом году", отметил Феоктистов.

"Тем не менее, ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" – прежнее название ИГ, – Ред.) продолжает выплачивать компенсации семьям погибших боевиков, но зарплаты рядовых игиловцев по сравнению даже с 2016 годом упали почти на 90%", – сказал представитель МИД РФ.

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Он уточнил, что два года назад боевики получали до полутора тысяч долларов, а теперь "суммы уже совсем мизерные".

В то же время Феоктистов предупредил, что ИГ, несмотря на военные поражения, потерю контроля над территориями и "единого органа управления", "сохраняет свой потенциал и способность совершать теракты, вербовать новых сторонников, распространять идеологию". По его словам, американцы с этим согласны и понимают, что глобальная угроза со стороны ИГ "не исчезла, а скорее трансформировалась", и теперь группировка "расползается по всему миру", создав за последние три года около 10 филиалов (так называемых вилаятов) в Ливии, на Синайском полуострове, в Северном Афганистане, на Филиппинах и в других частях света.

Как заявил Феоктистов, российская сторона также обеспокоена тем, что с ослаблением и децентрализацией ИГ "существует вероятность значительного усиления "Аль-Каиды". "На сегодняшний день ее финансирование, по нашим оценкам, превышает финансирование ИГИЛ. Соответственно, этим вопросом надо активно заниматься", – подчеркнул он.

Напомним, США начинают выводить дислоцированные в Ираке войска. Причина – окончание активной фазы противостояния террористической группировке "Исламское государство". По данным Associated Press, людей, оружие и необходимое оборудование начинают перемещать в Афганистан.