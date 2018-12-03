Российские инструкторы, обучавшие боевиков Донбасса, готовят наемников в Швейцарии – СМИ

Европейская пресса выяснила, что инструкторы элитных спецподразделений РФ, которые ранее были замечены на Донбассе и в других "горячих точках", теперь обучают боевиков в швейцарских "спортивных лагерях"

Наличие российских бойцов ЧВК, специалистов по саботажу, провокациям и шпионажу в Центральной Африке уже никого не удивляет. Но их присутствие в самой миролюбивой стране Европы, Швейцарии, – это уже на фантастика, а реальность. И появились они не недавно, а уже в течение нескольких лет на базе так называемых спортивных лагерей готовят "спящие ячейки боевиков". Об этом пишет швейцарское издание Blick.

"На протяжении нескольких лет Москва использует спортивные школы в Цюрихе, Берне и Лугано, где проводятся тренировки по российскому боевому искусству "Система". На так называемые "семинары" в Швейцарию прилетают бывшие бойцы элитных подразделений российских спецслужб", – говорится в публикации.

Издание цитирует фрагменты конфиденциального документа, составленного Федеральной службой разведки Швейцарии, согласно которому одной из задач сети "Система" является "преумножение вооруженной мощи (...) с помощью неидентифицированного подразделения". А цель – "осуществление беспорядков и дестабилизации в целевом регионе", а также вербовка" будущих элитных бойцов".

Разведка отмечает, что в работе этих "школ" четко прослеживается финансовое и идеологическое влияние российских властей, называя "Систему" "пятой колонной Владимира Путина в Швейцарии".

Высокопоставленных инструкторов "Системы", утверждает издание, направляет в Западную Европу московский Холдинг охранных структур "Волк". Его шеф-инструктор Денис Ряузов регулярно проводит тренировки в Цюрихе и Лугано, говорится в статье.

"Ряузов был бойцом спецназа. (...) Более того, США ввели санкции против Ряузова в связи с его сепаратистской активностью на востоке Украины", – подчеркивает издание.

Бывшие бойцы российского спецназа проводили в последние годы и тренировки в школах "Системы" в Берне, среди них – Владимир Васильев и Михаил Рябко.

"Последний якобы по сей день является близким советником российского министра юстиции и находится таким образом в прямом подчинении у Путина", – пишет издание.

В документе есть намеки и на то, кто является главным в швейцарской сети "Системы".

"В документе всплывает имя Д.Ц. Он руководит клубом спортивных единоборств в Регенсдорфе и считается центральной фигурой. В распоряжении Blick имеются фотографии, подтверждающие его связи с высокопоставленными представителями российской армии. В частности, Д.Ц. встречался с Геннадием Никуловым, руководителем охранного холдинга "Волк", также находящимся под санкциями США из-за сепаратистской деятельности на Востоке Украины", – передает издание.

На вопросы о связях с российскими спецслужбами в школах "Системы" отвечают "язвительными комментариями", а клуб в Регенсдорфе удалил свой сайт в интернете вскоре после запроса издания, сообщает Blick.

Цитируя эксперта по России Бориса Райтшустера, издание отмечает, что в школах "Системы" в основном тренируются обычные спортсмены.

"Но некоторых из них в итоге вербуют. Они летают в Москву и учатся там использованию взрывчатки и оружия. Эти боевые подразделения являются на Западе несущей колонной в негласной войне Путина", – передает издание слова Райтшустера.

Напомним, что официально Москва направила в ЦАР 175 инструкторов: 5 военных и 170 так называемых "гражданских" для обучения правительственных военных сил.

Как сообщалось, в Украине при попытке незаконного пересечения границы был задержан бывший российский военный, который рассказал, как Военно-морские силы РФ переправляют в Сирию наемников частной военной компании "Вагнера".