Наемники ЧВК "Вагнера" заминировали мирные кварталы Триполи: военные США показали фото

Российские наемники ЧВК "Вагнер" усложняют усилия по прекращению огня в Ливии. В Сети появились фотографии, которые доказывают размещение ими мин-ловушек и минных полей вокруг окраины Триполи с середины июня.
Об этом сообщают американские военные в Африке. Они имеют четкие свидетельства того, что спонсируемая государством группа "Вагнера" заложила мины и самодельные взрывные устройства в Триполи и вокруг него, что нарушает запрет ООН на поставки оружия и ставит под угрозу жизнь ни в чем не повинных ливийцев.
По информации военных, это оружие было ввезено в Ливию именно группой "Вагнера".
"Спонсируемая российским государством группа "Вагнера" демонстрирует полное игнорирование безопасности ливийцев", – сказал генерал-майор корпуса морской пехоты США Брэдфорд Геринг, директор по операциям Африканского командования США.
"Безответственная тактика группы "Вагнера" продлевает конфликт и несет ответственность за ненужные страдания и гибель ни в чем не повинных гражданских лиц. У России есть сила, чтобы остановить их, но не воля", – заявили американские военные.
В конце мая военные сообщали, что минимум 14 МиГ-29 были доставлены из России в Сирию, где их российские маркировки были закрашены для маскировки их российского происхождения. Затем самолеты были доставлены в Ливию, что является нарушением запрета ООН на поставки оружия. Военные самолеты активно эксплуатировались в ливийском воздушном пространстве, что еще больше осложняет конфликт в Ливии.
Использование Россией наземных мин, мин-ловушек, ударных самолетов и их постоянная поддержка группы "Вагнера" в Ливии, насчитывающей 2000 человек, изменяет характер нынешнего конфликта и увеличивает потенциальный риск для гражданских.
"Наши разведданные отражают постоянное участие России и группы "Вагнера", – отметила директор разведки AFRICOM, контр-адмиралл Хайди Берг. "Россия продолжает вмешиваться в ливийские дела", – добавила она.
Использование Россией ЧВК в Ливии является лишь частью долгой истории использования этих негосударственных субъектов в качестве инструментов проекции власти. Спонсируемые Россией ЧВК работают в шестнадцати странах Африки.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как Путин пытается откреститься от наемников "Вагнера" в Ливии.
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