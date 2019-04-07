Российские С-400 будут использоваться для защиты НАТО и ЕС – Турция

Анкара была вынуждена усилить свою ПВО после того, как партнеры по НАТО вывели расчеты с ЗРК "Пэтриот"

Фото: MilitaryRussia.Ru.

Российские С-400 будут использоваться для защиты НАТО и ЕС – Турция //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg 2019-04-07T05:30:00+03:00 Другие страны Анкара была вынуждена усилить свою ПВО после того, как партнеры по НАТО вывели расчеты с ЗРК "Пэтриот"

Турция, приобретая российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, не только защитит свои границы, но и обеспечит безопасность стран Евросоюза и НАТО. С такими словами выступил в субботу на встрече с группой журналистов Омер Челик – пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР), возглавляемой президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Вы прекрасно знаете, что изначально мы хотели закупить американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот", но США предложили невыгодные условия по предоставлению кредита. В связи с этим мы подписали соглашение с Россией по С-400", - сказал Челик.

"Безусловно, мы в первую очередь приобретаем их, чтобы обеспечить защиту собственных границ от нападений из Сирии. Но мы таким образом также защитим границы ЕС и НАТО, - подчеркнул он. - Системы С-400 будут поставлены в июле этого года. Мы не собираемся от них отказываться".

Челик отметил, что Анкара была вынуждена усилить свои возможности в сфере противовоздушной обороны после того, как "некоторые партнеры по НАТО вывели свои расчеты с ЗРК "Пэтриот" с территории Турции несколько лет назад".

"Когда по нашему региону Килис с территории Сирии запускали ракеты, никто не сделал нам какого-либо предложения, чтобы предотвратить подобные нападения", - заметил пресс-секретарь ПСР.

Он указал на политику двойных стандартов со стороны западных партнеров.

"Турция и Греция являются членами НАТО, у Греции есть С-300, у нас скоро появятся С-400. Почему для нас это должно быть проблемой? Турция – суверенное государство, неправильно запрещать нам использовать приобретаемые С-400", – добавил Челик.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. "В ожидании однозначного решения Турции отказаться от получения С-400, поставки и любая деятельность, связанная с наращиванием оперативного потенциала Турции, связанного с F-35, приостановлены.

В Пентагоне считают, что США убедят Турцию отказаться от российских С-400.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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