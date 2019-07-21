Российские СМИ сообщили о смерти Бердымухамедова: чем запомнился президент Туркменистана

На посту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов запомнился своим эксцентричным поведением

Конный заезд жокеев-наставников на дистанцию 1,2 километра прошел в президентском Ахалтекинском конном комплексе под Ашхабадом. Фото: Bild.de.

Российские СМИ сообщают о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Официального подтверждения или опровержения этой информации нет. Известно лишь, что Гурбангулы Бердымухамедов находится в отпуске с 15 июля.

Гурбангулы Бердымухамедов родился 29 июня 1957 года в селе Бабарап Геок-Тепинского района Ашхабадской области Туркменской ССР. В 1979 году окончил стоматологический факультет Туркменского государственного медицинского института, затем аспирантуру. Доктор медицинских наук, профессор по специальности "социальная гигиена и организация здравоохранения".

Трудовую деятельность начал в 1980 году врачом-стоматологом.

1990-1995 гг. – ассистент кафедры терапевтической стоматологии, доцент, декан стоматологического факультета Туркменского государственного медицинского института.

1995-1997 гг. – директор стоматологического центра министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

С 1997 года – министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

С 2001 года – заместитель председателя кабинета министров Туркменистане.

После смерти президента Туркменистана Сапармурата Ниязова Гурбангулы Бердымухамедов победил на выборах президента 11 февраля 2007 года с результатом 89,23 % и стал вторым президентом Туркменистана. Переизбирался на этот пост в 2012 и 2017 году.

На посту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов запомнился своим эксцентричным поведением и неоднозначными решениями.

Президент Туркменистана устроил дрифт на BMW M3. Фото: скрин

Так, в Туркменистане книги авторства местного президента и по совместительству активного писателя Гурбангулы Бердымухамедова – написал более 40 книг – начали вслух читать по телевизору вместо развлекательных передач.

Сам президент Туркменистаана также неоднократно выступал перед жителями своей страны. На праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского он зачитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный).

На предновогоднем банкете Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения. Бердымухамедов спел песню на английском, немецком и туркменском языках, а также аккомпанировал на рояле. В выступлении принял участие внук президента Керимгулы, ставший автором музыки.

Также сообщалось, что президент Туркменистана построил по своим чертежам внедорожник, а после испытал его.