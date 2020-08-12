Российские СМИ сообщили о возможной передаче "вагнеровцев" на родину

Три десятка россиян задержанных в преддверии выборов под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время. Предполагается, что они покинут Минск воздушным путем.
Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По информации источника, не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели.
Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников. После скандального задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны. На совещании среди прочего поручено усилить охрану границы с Российской Федерацией. Сначала белорусские силовики открыли уголовное производство по статье организация теракта, а потом изменили на возможную организацию боевиками массовых беспорядков.
Также стало известно, что среди задержанных наемников были и те, кто воевал на Донбассе против Украины. В связи с этим и СБУ, и украинский МИД, и Офис президента заявили, что будут настаивать на экстрадиции боевиков группировки Вагнера. На Банковой отметили, что СБУ собрала достаточно доказательств в отношении задержанных. Сейчас идут консультации с белорусской стороной.
В России странно реагировали. Сначала молчали и не было никакой внятной реакции на задержание десятков россиян, а потом посол РФ в Беларуси в их оправдание говорит, что якобы "вагнеровцы" работают на некую охранную фирму в Беларуси и направлялись в третью страну для выполнения свой работы. Последовала и реакция Кремля на задержание наемников.
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