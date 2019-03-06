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Российских моряков приговорили к тюремным срокам в Южной Корее

Сегодня, 08:39

Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан – один год, еще трое моряков – по 10 месяцев

Фото: pixabay
Фото: pixabay.
Российских моряков приговорили к тюремным срокам в Южной Корее //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f6a/917/5c7f6a9176b49.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f6a/917/5c7f6a9176b49.jpg Другие страны Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан - один год, еще трое моряков - по 10 месяцев

В среду, 6 марта, южнокорейский суд приговорил пятерых российских моряков с судна "Палладий" к реальным тюремным срокам. Об этом сообщил консул РФ в Пусане Роман Быков.

"Сегодня состоялось оглашение приговора. Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан – один год, еще трое моряков – по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок", – сказал дипломат.

По его словам, приговор вступает в силу через неделю, до этого времени моряки могут подать апелляцию. Быков сообщил, что в ближайшее время сотрудники консульства в Пусане планируют посетить следственный изолятор, где содержатся россияне.

Напомним, полиция Южной Кореи привлекла корабль береговой охраны и вертолет, чтобы остановить российский танкер "Палладий", которое в ночь на среду без разрешения властей пыталось покинуть порт Пусан, не оформив при этом необходимых документов, не заплатив за ремонт и не возместив ущерба, нанесенного экологии.

Задержаны четыре члена экипажа, в их числе судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов. В числе выдвинутых обвинений – сопротивление полиции.

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Тег Россия, Корея, моряки, судно

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Источник:

ТАСС

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