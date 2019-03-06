Российских моряков приговорили к тюремным срокам в Южной Корее
Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан – один год, еще трое моряков – по 10 месяцев
В среду, 6 марта, южнокорейский суд приговорил пятерых российских моряков с судна "Палладий" к реальным тюремным срокам. Об этом сообщил консул РФ в Пусане Роман Быков.
"Сегодня состоялось оглашение приговора. Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан – один год, еще трое моряков – по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок", – сказал дипломат.
По его словам, приговор вступает в силу через неделю, до этого времени моряки могут подать апелляцию. Быков сообщил, что в ближайшее время сотрудники консульства в Пусане планируют посетить следственный изолятор, где содержатся россияне.
Напомним, полиция Южной Кореи привлекла корабль береговой охраны и вертолет, чтобы остановить российский танкер "Палладий", которое в ночь на среду без разрешения властей пыталось покинуть порт Пусан, не оформив при этом необходимых документов, не заплатив за ремонт и не возместив ущерба, нанесенного экологии.
Задержаны четыре члена экипажа, в их числе судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов. В числе выдвинутых обвинений – сопротивление полиции.
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