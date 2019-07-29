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Российских военных поймали на новом вранье насчет ударов по Сирии

Сегодня, 19:17

В российском Минобороны попытались подменить снимки уничтоженного рынка фейком

/ Фото: AFP

Российских военных поймали на новом вранье насчет ударов по Сирии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B1 Другие страны В российском Минобороны попытались подменить снимки уничтоженного рынка фейком

Российское Министерство обороны поймали на лжи насчет авиаудара по мирному населению в Сирии.

Как сообщили в исследовательской группе Conflict Intelligence Team, чтобы опровергнуть обвинения в адрес российских ВКС в бомбардировке расположенного в населенном пункте Маарет-эн-Нууман (провинция Идлиб) рынка первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской попытался выдать за разбомбленный базар совершенно целый объект, который находится в 400 метрах от места атаки.

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С выводами российских экспертов согласен и немецкий исследователь Юлиан Репке, по словам которого "Минобороны России "опровергало" бомбардировку объекта, который находится в 400 метрах от реального места авиаудара".

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

При этом места авиаудара на предоставленных Россией видео с беспилотников либо спутниковых снимках не видно. Поэтому в CIT продемонстрировали, насколько близко эти объекты находятся друг от друга:

Фото: Conflict Intelligence Team

Напомним, на прошлой неделе Россию также уличили в лжи о Сирии. На посвященной сирийскому конфликту военной выставке Минобороны РФ "внезапно" показало макеты кассетных бомб. При этом в ведомстве ранее уверяли, что не используют этот тип вооружений.

Кроме того, как мы уже писали, ранее в этом месяце в сирийском городе Африн взорвался припаркованный в центре города автомобиль. В результате теракта 11 человек погибли и еще 35 были ранены.

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Россия Сирия фейк авиаудар Идлиб армия России

Источник: Сегодня

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