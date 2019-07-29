Российских военных поймали на новом вранье насчет ударов по Сирии

Российское Министерство обороны поймали на лжи насчет авиаудара по мирному населению в Сирии.
Как сообщили в исследовательской группе Conflict Intelligence Team, чтобы опровергнуть обвинения в адрес российских ВКС в бомбардировке расположенного в населенном пункте Маарет-эн-Нууман (провинция Идлиб) рынка первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской попытался выдать за разбомбленный базар совершенно целый объект, который находится в 400 метрах от места атаки.
С выводами российских экспертов согласен и немецкий исследователь Юлиан Репке, по словам которого "Минобороны России "опровергало" бомбардировку объекта, который находится в 400 метрах от реального места авиаудара".
При этом места авиаудара на предоставленных Россией видео с беспилотников либо спутниковых снимках не видно. Поэтому в CIT продемонстрировали, насколько близко эти объекты находятся друг от друга:
Напомним, на прошлой неделе Россию также уличили в лжи о Сирии. На посвященной сирийскому конфликту военной выставке Минобороны РФ "внезапно" показало макеты кассетных бомб. При этом в ведомстве ранее уверяли, что не используют этот тип вооружений.
Кроме того, как мы уже писали, ранее в этом месяце в сирийском городе Африн взорвался припаркованный в центре города автомобиль. В результате теракта 11 человек погибли и еще 35 были ранены.
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