Российских войск быть не должно: Молдова обратилась к РФ из-за парада в Приднестровье

Министерство иностранных дел и европейской интеграции призвало Россию не выставлять своих военнослужащих из Оперативной группы российских войск (ОГРВ) на военном параде 9 мая в Приднестровье. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кишинев призвал российские власти воздержаться от военных действий, демонстрирующих вызывающий характер по отношению к конституционности Молдовы.

"Министерство иностранных дел обращает внимание на риски, связанные с соучастием ОГРВ в действиях военного характера в адрес процесса урегулирования приднестровского конфликта и укрепления доверия между берегами Днестра. Подобные действия грубо подрывают суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова. МИД напоминает, что Российская Федерация неоднократно открыто и однозначно выступала за соблюдение данных принципов", – говорится в сообщении.

Молдавские власти очередной раз подчеркнули, что настаивают не выводе российских войск из Приднестровья. Подробней о ситуации вокруг непризнанной республики и российскими войсками читайте в материале "Сегодня": "Вывод войск РФ из Приднестровья: условия Москвы и риски для Украины".

Как ранее сообщалось, премьер-министр Молдовы Павел Филип заявлял, что Молдова хочет вывести российские войска из Приднестровья через Украину и уверяет, что его страна сможет без проблем договориться об этом с Киевом.

В свою очередь в Украине заявили, что готовы пустить войска РФ на свою территорию для их вывода из непризнанной республики. В то же время стоит отметить, что Москва не хочет уходить из Приднестровья и говорит о "нестабильной ситуации" в Украине.