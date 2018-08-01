Российских журналистов в Африке поймали, допросили и убили – СМИ
Похитителями якобы были повстанцы из отряда Нуреддина Адама, одного из лидеров группировки "Селека"
Стали известны подробности гибели в Центральноафриканской Республике трех российских журналистов, о которых рассказали местные СМИ.
Вчера, 31 июля, Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко похитили, допросили и убили. Об этом сообщает cайт PalmaresCentrAfrique.com со ссылкой на собственные источники.
Тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибю в ночь на 31 июля. Предположительно, они были убиты группой неизвестных вооруженных людей. Как оказалось, на них устроили засаду некие боевики, вышедшие неожиданно из кустов и расстрелявшие автомобиль. Журналисты в ЦАР снимали материал о российских наемниках из частной военной компании "Вагнера", которых в апреле заметили в Африке.
По данным издания, похитителями якобы были повстанцы из отряда Нуреддина Адама, одного из лидеров группировки "Селека". Повстанцы из этой группировки контролируют окрестности города Декоа, который находится на полпути между Сибю и Кага-Бандоро.
МИД РФ отмечал, что журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике, оформляли въезд в страну в качестве туристов. А их пресс-карты были просрочены.