Российских журналистов в Африке поймали, допросили и убили – СМИ

Сегодня, 21:46

Похитителями якобы были повстанцы из отряда Нуреддина Адама, одного из лидеров группировки "Селека"

коллаж &quot;Фонтанки&quot;
коллаж "Фонтанки"

Стали известны подробности гибели в Центральноафриканской Республике трех российских журналистов, о которых рассказали местные СМИ.

Вчера, 31 июля, Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко похитили, допросили и убили. Об этом сообщает cайт PalmaresCentrAfrique.com со ссылкой на собственные источники.

Тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибю в ночь на 31 июля. Предположительно, они были убиты группой неизвестных вооруженных людей. Как оказалось, на них устроили засаду некие боевики, вышедшие неожиданно из кустов и расстрелявшие автомобиль. Журналисты в ЦАР снимали материал о российских наемниках из частной военной компании "Вагнера", которых в апреле заметили в Африке.

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По данным издания, похитителями якобы были повстанцы из отряда Нуреддина Адама, одного из лидеров группировки "Селека". Повстанцы из этой группировки контролируют окрестности города Декоа, который находится на полпути между Сибю и Кага-Бандоро.

МИД РФ отмечал, что журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике, оформляли въезд в страну в качестве туристов. А их пресс-карты были просрочены. 
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