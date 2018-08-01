Российских журналистов в Африке убили повстанцы "Селека" – СМИ

Сегодня, 10:45

ЦАР известна многочисленными военными переворотами и вооруженными конфликтами

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль. Фото: Facebook
Кирилл Радченко, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль. Фото: Facebook

Российских журналистов в Центральноафриканской Республике могли убить боевики мусульманского повстанческого движения "Селека". Об этом сообщило в среду радио этой страны со ссылкой на источники во властных структурах.

Ранее посольство России в ЦАР сообщило о гибели в республике трех человек в районе города Сибю, на севере от столицы республики – города Банги. В МИД РФ позже сообщили, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

Журналисты прибыли в Банги 27 июля и в понедельник отправились на джипе на север сначала в Декоа, затем далее в Кага-Бандоро для съемок серии репортажей в полевых условиях. С ними был водитель – гражданин ЦАР. 30 июля вечером их остановили на блокпосту. 

"На блокпосту у выезда из Сибю сотрудники сил безопасности предупредили их об опасности передвижения в темное время и предложили остановиться", – цитирует радио представителя местных властей Сибю Мерселэна Йойо.

Затем в 24 км от Сибю между деревнями Кене и Кпаку журналистов захватили и убили.

Посольство выясняет обстоятельства гибели

ЦАР известна многочисленными военными переворотами и вооруженными конфликтами. Последнее обострение внутриполитической обстановки началось в 2013 году, когда состоящая преимущественно из северян-мусульман коалиция "Селека" захватила Банги, свергнув президента Франсуа Бозизе. 

Напомним, в Центральноафриканской Республике убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали фильм о работе "ЧВК Вагнера". По предварительным данным "Интерфакса", съемочную группу убили ради грабежа. Водитель, который вез россиян, выжил.

Ранее сообщалось, что корейский журналист найден мертвым в своем номере в медиа-деревне на Олимпиаде в Пхенчхане.
Россия, журналист, Африка, убийство журналистов
Источник:

ТАСС

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