Российский дипломат придумал новую версию, куда летели наемники Вагнера

Консул РФ в Беларуси уверяет, что задержанные россияне ехали транзитом в Латинскую Америку

Задержанные в Беларуси наемники российской ЧВК Вагнера якобы пребывали в республике транзитом и направлялись в Латинскую Америку. Об этом консул РФ в Беларуси Кирилл Плетнев заявил в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1", сообщает Интерфакс.

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"Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд", – сказал дипломат.

По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул, после чего – в третью страну. "Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе", – добавил консул.

Плетнев подчеркнул, что задержанные выражают недоумение в связи с предъявляемыми им обвинениями и "не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси".

Напомним, часть наемников Вагнера утверждали, что направлялись в Турцию смотреть на стамбульский собор Святой Софии.

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Также напомним, что глава белорусской следственной группы Александр Агафонов поймал Кремль на лжи о ЧВК Вагнера и заявил, что наемники не собирались лететь в Стамбул, хотя и имели авиабилеты на нужный авиарейс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что задержанные в Беларуси россияне – якобы сотрудники частного охранного предприятия, опоздали на самолет и ждали вылета, "у них были билеты в Стамбул" .

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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