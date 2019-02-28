Российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее: видео
Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение
Грузовое российское судно попало в две аварии в течение часа в Южной Корее.
Сперва направлявшееся во Владивосток судно Seagrand задело круизный лайнер, а спустя примерно 40 минут врезалось в автомобильный мост. Оба инцидента произошли в портовом городе Пусан утром 28 февраля.
На данный момент информации о пострадавших нет, однако после происшествия на мосту осталась вмятина, в связи с чем он был частично перекрыт.
Степень повреждения российского судна, как и причины ЧП уточняются, однако в береговой охране Южной Кореи сообщили, что содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение – 0,86 при допустимых 0,3 промилле.
В то же время, неизвестно, именно он ли управлял судном в момент столкновения.
Напомним, похожий случай произошел в прошлом году в Швеции, где 53-летний капитан из России, управляя судном в состоянии алкогольного опьянения, посадил плавсредство на мель.
Кроме того, прошлым летом российский танкер "Волгонефть-214" с дизельным топливом задел дно при прохождении Керченского пролива.
Мы также писали, что о другой аварии российских кораблей в Керченском проливе. Инцидент произошел в марте, когда сухогруз "Андор" столкнулся со средним сейнером "Хорс".
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