Российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее: видео

Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение

Фото: Flickr

Российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее: видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7f5/09d/5c77f509d2662.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7f5/09d/5c77f509d2662.jpg 2019-02-28T16:53:00+02:00 Другие страны Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение

Грузовое российское судно попало в две аварии в течение часа в Южной Корее.

Сперва направлявшееся во Владивосток судно Seagrand задело круизный лайнер, а спустя примерно 40 минут врезалось в автомобильный мост. Оба инцидента произошли в портовом городе Пусан утром 28 февраля.

На данный момент информации о пострадавших нет, однако после происшествия на мосту осталась вмятина, в связи с чем он был частично перекрыт.

Степень повреждения российского судна, как и причины ЧП уточняются, однако в береговой охране Южной Кореи сообщили, что содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение – 0,86 при допустимых 0,3 промилле.

В то же время, неизвестно, именно он ли управлял судном в момент столкновения.

Напомним, похожий случай произошел в прошлом году в Швеции, где 53-летний капитан из России, управляя судном в состоянии алкогольного опьянения, посадил плавсредство на мель.

Кроме того, прошлым летом российский танкер "Волгонефть-214" с дизельным топливом задел дно при прохождении Керченского пролива.

Мы также писали, что о другой аварии российских кораблей в Керченском проливе. Инцидент произошел в марте, когда сухогруз "Андор" столкнулся со средним сейнером "Хорс".

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