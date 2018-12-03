Российского солдата в Армении подозревают в убийстве женщины

На выходных женщину доставили в больницу c политравмой, где, не приходя в сознание, на следующее утро она скончалась

В армянском городе Гюмри, где несколько лет назад российский солдат убил семью из семи человек, набирает обороты скандал новый скандал с участием российских военных.

Как сообщает телекомпания ГАЛА, один из военнослужащих расположенной неподалеку 102-й российской военной базы жестоко избил 57-летнюю местную жительницу Джульетту Газарян, работавшую уборщицей.

В Следственном комитете Армении заявили, что 2 декабря женщину доставили в больницу c закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки, травматическим шоком. Не приходя в сознание, 3 декабря она скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Официально версия СМИ пока что подтверждена не была.

Тем временем в посольстве РФ в Армении уже заявили о непричастности российских военных к случившемуся, обвинив СМИ в "высшей степени непрофессиональном подходе", "полном игнорировании презумпции невиновности" и тиражировании "непроверенных и неподтвержденных данных".

Напомним, что ранее этим летом российские солдаты с военной базы в Гюмри зашли в село Паник и устроили стрельбу холостыми патронами.

Также в прошлом году мы писали, что на полигоне в Армении военнослужащий-контрактник Вооруженных сил РФ непроизвольно выстрелил в сослуживца, спровоцировав смертельное ранение, а затем покончил с собой.