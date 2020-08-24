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Российскую вакцину от коронавируса будут испытывать на белорусах

24 августа, 17:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Беларусь станет первой страной, получившей вакцину РФ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Пул первого".

Отмечается, что президенты обсудили ситуацию в Беларуси "и на внешнем контуре, особенно на западном направлении".

Кроме того, президенты договорились, что белорусы будут участвовать в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в РФ. Вещество будут вводить по согласию граждан. Также Беларусь станет первой страной, куда отправят созданную вакцину.

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Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которую уже якобы опробовала на себе одна из дочерей главы Кремля.

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В ВОЗ в свою очередь заявили, что даже если российская вакцина от коронавируса окажется успешной, в чем многие сомневаются, то для эффективной борьбы с COVID-19 понадобятся еще несколько вариантов лекарства.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко также считает небезопасным препарат, который не прошел третьей фазы клинических испытаний.

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