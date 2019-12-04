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Россию официально признали одной из главных угроз НАТО

4 декабря, 16:09

Агрессивная политика Кремля представляет угрозу евроатлантической безопасности, гласит общее заявление

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Главными угрозами безопасности стран-членов Североатлантического альянса являются агрессивные действия России и международный терроризм.

Такое заключение, о чем ранее в этот день заявил президент Литвы Гитанас Науседа, звучит в заявлении, которое было распространено 4 декабря по итогам саммита глав государств и правительств НАТО в Лондоне.

"Агрессивные действия России являются угрозой евроатлантической безопасности, терроризм во всех его формах представляет постоянную опасность для всех нас", — говорится в документе.

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На саммите также определили и второстепенные угрозы странам НАТО: международные конфликты, миграция, кибератаки и гибридные нападения.

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Напомним, что 3 и 4 декабря в британской столице собрались главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отмечают 70-ю годовщину основания альянса. О проблемах, которые им предстояло обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона о России раскалывают Альянс".

За день до этого в британской столице прошла экспертная конференция NATO Engages, на которой генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина обязательно вступит в альянс, но никаких сроков для этого не определено. По его словам, в НАТО сейчас сосредоточены на помощи Киеву в рамках евроатлантической интеграции и модернизации армии.

Украину на конференции представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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Россия НАТО саммит угроза агрессия России североатлантический альянс

Источник: ТАСС

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