По словам Роухани, европейцы «не приняли никаких серьезных мер по спасению ядерной сделки»

Хасан Роухани / Фото: AFP

Роухани призвал ЕС возобновить сотрудничество с Ираном https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8 2019-07-31T02:01:44+03:00 Другие страны По словам Роухани, европейцы «не приняли никаких серьезных мер по спасению ядерной сделки»

Иран ожидает от Евросоюза нормализации отношений в нефтяной и банковской сфере. Об этом заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, который провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

"Мы ожидаем, что возобновление сотрудничества с ЕС начнется именно с такого шага", — процитировал телеканал "Аль-Маядин" Роухани.

Как отметил иранский президент, с тех пор как США в 2018 году вышли из соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), европейцы "не приняли никаких серьезных мер по спасению ядерной сделки". Более того, указал он, некоторые европейские компании ушли из Ирана после односторонних санкций, введенных США.

Роухани назвал антигуманным "экономический терроризм" по отношению к Ирану со стороны Соединенных Штатов. "Америка не получит никакой выгоды от этих враждебных действий", — сказал он.

В свою очередь Макрон, как сообщил телеканал, в разговоре с Роухани обещал "сделать все необходимое, чтобы гарантировать интересы Ирана в ядерной сделке".

Специальный посланник президента Ирана Аббас Арагчи встретился 24 июля в Париже с Макроном и передал ему послание Роухани, касающееся путей сохранения ядерной сделки и снижения напряженности в Персидском заливе.

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Ранее сообщалось, что Великобритания направила в Тегеран специального представителя для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера, шедшего под британским флагом.

Напомним, Великобритания призвала к созданию европейских военно-морских сил с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе. Инициатива должна предотвратить захваты Ираном торговых судов западных и арабских стран.

Как сообщалось, что США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира. Участники коалиции будут патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать морские пути в этом регионе открытыми.

/ Фото: Wikipedia

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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