Роухани заявил, что вывод о вине Ирана в атаках в Саудовской Аравии ошибочен

Хасан Роухани / Фото: AFP

Заключение Эр-Рияда об ответственности Тегерана за недавние атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии основан на ошибке и незнании. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу Fox News Channel президент Ирана Хасан Роухани.

"Соединенные Штаты Америки выступили с необоснованными обвинениями после того, как представитель Саудовской Аравии объявил, что вооружения, применявшиеся в этих атаках, не были йеменскими, так как на них были слова Ya Ali. В Йемене тоже есть шииты. Этот представитель полагает, что все иранцы являются шиитами, а йеменцы не являются шиитами. Это ошибка", — пояснил Роухани.

"Ya Ali — это слоган, выражение сильного желания, принятый в Ираке, Йемене и Иране", — добавил Роухани. Он указал на то, что подобный довод не дает достаточных оснований обвинять Тегеран в совершении атак в Саудовской Аравии.

/ Фото: Reuters Реклама

"Давайте предположим, что эти вооружения иранские. США выделили средства на системы защиты противоракетной и противовоздушной обороны в Саудовской Аравии и на Аравийском полуострове. Как так получилось, что эти системы не смогли помешать попаданию ракеты в цель. Какой тогда был толк продавать эти системы? Даже если мы признаем обоснованность обвинений, то конечный исход будет гораздо более неудобным для Соединенных Штатов, которым тогда придется оправдываться, почему их системы были бессильны перехватить ракету", — отметил президент Ирана.

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Как сообщалось, после атаки беспилотников на объекты одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии в ночь с 13 на 14 сентября цены на нефть пошли в рост.

Напомним, Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" на Тегеран.

Также министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

Кроме этого, мы писали, что Саудовская Аравия уже полностью восстановила поставки энергоносителей. В сентябре страна будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме.

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