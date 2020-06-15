Руанда решила покорять космос: названа дата исторического события

В прошлой году на орбиту вывели первый спутник этого африканского государства

После того, как американская компания SpaceX совершила первый частный запуск человека в космос, Руанда решила запустить свое национальное космическое агентство.

Ссылаясь на руандийского министра информационно-коммуникационных технологий Паулу Ингабире, издание iAfrican сообщает, что первое космическое агентство страны начнет работу с июля.

По словам Ингабире, Руанда делает ставку на развитие передовых технологий, включая космические – свой первый спутник эта страна запустила в феврале 2019 года. Аппарат был создан при помощи Японии, а в космос его вывела российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б".

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В первую очередь, космическое агентство будет заниматься мониторингом территории страны в интересах экономики, включая сельское хозяйство.

Напомним, что компания Илона Маска запустила космический корабль Crew Dragon в космос в прошлом месяце с помощью разработанной SpaceX ракеты-носителя Falcon 9 из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Корабль успешно в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции, а его экипаж – американские астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен перешли на МКС.

Тем временем, Украина тоже собирается усилить темпы покорения космоса – с этой целью в правительстве даже будет создана должность профильного вице-премьера.

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