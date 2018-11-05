Рухнувший в Индонезии Boeing был непригоден: названа причина

Сегодня, 15:40

Следователи изучили данные бортового самописца разбившегося лайнера и с уверенностью утверждают, что самолет был неисправен

Фото: AFP
Фото: AFP

Версию о теракте на борту лайнера авиакомпании Lion Air, который рухнул в Яванское море спустя 15 минут после вылета из аэропорта Джакарты на прошлой неделе, полностью исключена.

К такому заключению пришли следователи, изучив данные поднятого на поверхность бортового самописца разбившегося пассажирского самолета.

Как оказалось, воздушное судно было неисправно – четыре последних полета экипаж фиксировал сбои в работе указателя скорости Boeing 737, сообщил на пресс-конференции 5 ноября председатель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно.

На данный момент водолазы продолжают искать речевой самописец, а специалисты пытаются определить, с чем были связаны неполадки – с неисправностью самого индикатора и его измерительных механизмов, сенсоров или с компьютерным сбоем.

Как мы уже писали, Таджахоно подтвердил, что самолет был уничтожен после удара о воду, а не в воздухе, что исключает возможность взрыва на борту.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, выполнявший рейс JT610 в город Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. В результате все 188 человек, которые находились на борту, погибли.

Кроме того, ранее пилот другого судна, который случайно перехватил переговоры штурмана рухнувшего лайнера, заявил, что тот практически сразу после взлета подал сигнал тревоги, но позже заявил об устранении проблемы и решил продолжить свой путь.
Индонезия, крушение, самолет, жертвы, авиакатастрофа, Boeing-737
Источник:

ТАСС

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