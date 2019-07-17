Рыба-красавица стала угрозой всему живому в Средиземном море

Власти Ливана призывают местных жителей ловить крылатку, пока она полностью не захватила водное пространство

Полосатая рыба-крылатка, что живет в теплых тропических морях, терроризирует побережья Ливана, где в прошлом году ввели новый, сексуальный, дресс-код для сотрудниц полиции.

Крылатка не только пугает людей иглами с ядом, но и вытесняет другие виды рыб. Эта морская красавица не умеет оставаться незамеченной. Колебания ее полосатых плавников завораживают и восхищают. Однако в действительности рыба-крылатка, или, как ее еще называют, рыба-лев – ядовитая и хищная.

"Эта рыба устраивает настоящий геноцид. Она поселяется и захватывает все вокруг. Не сосуществует с любым другим видом. Крылатки поедают все, могут даже друг друга съесть, если не хватает другой еды", – рассказывает рыбак Аталла Сиблини.

В Ливане пытаются бороться с нашествием этих рыбин. Рыбаки утверждают, что с тех пор, как в Средиземном море появились крылатки, другие морские жители исчезают. Эти создания постепенно захватывают водные просторы.

По словам Хассана Юнеса, который уже три десятка лет ходит в море, такого нашествия крылаток ранее не было никогда.

"Это уже не то море, с которым мы выросли. Вся рыба изменилась. Появились новые виды, которых мы не видели раньше. Такие, как рыба фугу и крылатка. Из-за нее много раз не только я, но и другие рыбаки, возвращались с моря с пустыми руками", – сетует он.

Власти Ливана уже обратились к рыбакам с просьбой помочь уменьшить популяцию морских хищниц, угрожающих другим подводным жителям. Их просят вылавливать рыб-львов, а местных жителей – употреблять эту рыбу в пищу, предварительно удалив ядовитые шипы.

"К счастью, это одна из самых вкусных рыб. Мы призываем людей заказывать ее в ресторанах и покупать на базарах. Таким образом, можно убить сразу двух зайцев", – говорит эколог Джина Тальдж.

Эксперты объясняют: крылатки захватывают новые территории из-за расширения Суэцкого канала, связывающего их родное Красное море со Средиземным, а также из-за потепления вод. Экологи же отмечают, что от усилий рыбаков теперь зависит судьба всей экосистемы региона.

Напомним, ранее ученые сообщили о другом эффекте глобального потепления – цвет воды Мирового океана сменится на зеленый из-за сине-зеленых водорослей, которые обитают во многих водоемах мира.

Кроме того, несколько лет назад эксперты сообщали об угрозе, которую представляют океанической экосистеме медузы, которые все чаще попадают в непривычные для них регионы и прекрасно чувствуют себя на новом месте.

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