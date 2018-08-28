Рыбак спасся от крокодила, но его убил бегемот

Сегодня, 05:22

Самка агрессивно среагировала на появление чужака, потому что у нее недавно родились детеныши

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Кении бегемот убил рыбака, который пережил нападение крокодила. Об этом сообщает кенийское издание The Standard.

23-летний Хамиси Омари отправился ловить рыбу на озеро Виктория. Примерно через десять минут лодку атаковала самка бегемота. От толчка Омари упал в воду, животное переключилось на него и прикончило рыбака.

"Он сидел в лодке сзади, — рассказал его спутник. — Нападение произошло так быстро, что я ничем не мог ему помочь".

По его мнению, самка агрессивно реагирует на появление чужаков, потому что у нее недавно родились детеныши.

Омари лишь недавно вернулся к рыбной ловле после нападения крокодила, которое произошло около года назад в том же месте. Рыбак выжил, но три месяца провел в больнице.

Озеро Виктория располагается в Восточной Африке на территории Танзании, Кении и Уганды. Его площадь составляет 68 тысяч квадратных километров, более чем вдвое превышая площадь Байкала.

9 августа сообщалось, что жители рыбацких деревень на островах в озере Виктория покидают дома из-за нашествия крокодилов. Представитель местных властей заявил, что по вине рептилий погибло много людей, в том числе семь школьников. Зачастую случаи не регистрируются официально.

Ранее в Кении бегемот растоптал туриста, который хотел сделать яркое селфи.

Также мы писали, что жестокую схватку стада бегемотов с крокодилом сняли на видео.

Кроме того, смотрите видео, как гиппопотам едва не откусил голову львицеБольшая кошка подкралась к спавшему бегемоту и попыталась его укусить.
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Источник:

lenta.ru

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