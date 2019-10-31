С cамолетом премьера Израиля за 170 млн долларов случилось ЧП

Лайнер Boeing три года приспосабливали под нужды главы правительства

/ Фото: Flickr

В Израиле, который ранее закрыл посольства по всему миру, отказали тормоза у нового самолета премьер-министра перед его первым официальным полетом.

31 октября в тель-авивскому аэропорту Бен Гуриона состоялись испытания лайнера Boeing 767-300ER – последние после трех лет подготовки под нужды главы правительства, пишет Ynet.

В результате пробного пробега в системе торможения самолета случился сбой – как утверждают журналисты тормоза лайнера сильно перегрелись, из-за чего в аэропорт вызвали экстренные службы и пожарных.

Реклама

Впрочем, о пострадавших либо ущербе для самолета не сообщается.

Израильские техники называют данный инцидент незначительным и утверждают, что подобное регулярно случается после длительного простоя самолетов. Одной из целей проверки было выявление последствий такого застоя.

В тренде 12 лет в тюрьмах и сумасшедших домах: что нужно знать о диссиденте Владимире Буковском

Самолет был куплен у австралийской авиакомпании Qantas за 170 млн долларов. Первый пробный полет запланирован на 3 ноября. В государственном авиапредприятии Israel Aerospace Industries утверждают, что лайнер может без пересадок долететь из Израиля до Японии, США либо Бразилии.

Напомним, в прошлом году технический дефект произошел с лайнером главы другого правительства – немецкого канцлера Ангелы Меркель. Когда она летела из Германии на саммит "Большой двадцатки" в Аргентине, в небе над Нидерландами ее лайнер Airbus развернули обратно, из-за чего бундесканцлерин опоздала на мероприятие.

Также сообщалось об инциденте с герцогами Кембриджскими Кейт Миддлтон и принцем Уильямом – во время официального пребывания в Пакистане самолет королевской четы попал в шторм и едва не разбился.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама