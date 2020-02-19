С Путиным не договорились: Эрдоган отправляет новые войска в Сирию

Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу

/ Фото: REUTERS/Murad Sezer

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что новая операция турецких военных в сирийском Идлибе является лишь вопросом времени.

"Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу, как мы это делали в предыдущих операциях. Говоря откровенно, операция в Идлибе является лишь вопросом времени. Турция не оставит Идлиб на произвол режима (президента Сирии Башара Асада)", - сказал турецкий лидер, выступая перед сопартийцами в парламенте.

По словам Эрдогана, "несмотря на продолжение переговоров по Идлибу, Турция и РФ все еще далеки от достижения соглашения" по этой теме.

Он также выразил мнение, что прошедшие в Анкаре и Москве переговоры "на данный момент не принесли желаемых результатов".

Тем временем в соцсетях опубликовали предложения России по созданию в сирийской провинции Идлиб зоны деэскалации (обозначена зеленым).

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Отметим, в соцсетях публикуют видео переброски в Идлиб турецких войск.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Идлиб, которая входит в зону деэскалации, потерпел крушение вертолет вооруженных сил, подконтрольных диктатору Башару Асаду.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая военная операция в Сирии будет продолжаться, пока не достигнут поставленных целей. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если курдские военизированные формирования не покинут приграничные районы на северо-востоке Сирии, то Анкара может начать новую военную операцию.

Он указал, что Вашингтон и Москва пока не выполнили в полной мере свои обязательства по Сирии, которые были согласованы с Анкарой.

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