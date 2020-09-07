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Саакашвили стал кандидатом на пост премьера Грузии

7 сентября, 17:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

Объединенная оппозиция считает, что экс-президент должен вернуться в страну

Оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвала Михеила Саакашвили, который недавно заявил о планах вернуться на родину, кандидатом в премьер-министры Грузии. Об этом на брифинге сегодня заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, сообщает Грузия Онлайн.

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"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому Единое национальное движение и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", - сообщил Вашадзе.

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Напомним, ранее Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. При этом он заявил, что продолжает выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национального совета реформ.

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"Когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше, и каждый грузин может быть богатым, и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!" – заявил он.

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Напомним, 31 октября в Грузии должны пройти парламентские выборы.

Заявление Саакашвили

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Грузия премьер-министр Михеил Саакашвили
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