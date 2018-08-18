Самая крупная погодная катастрофа за 100 лет: из-за наводнений в Индии погибли 324 человека

Сегодня, 20:06

Аэропорт в городе Кочи, расположенный недалеко от реки Перияр, объявил о приостановке всех полетов до 26 августа 


От наводнений в Индии погибли уже 324 человека. Без домов остались более 220 тысяч человек – теперь они вынуждены жить во временных приютах.

Стихия бушует в штате Керала, где продолжается эвакуация населения. В спасении людей задействованы более 300 лодок и вертолетов. Кроме того, спасателям помогают военнослужащие. 

Аэропорт в городе Кочи, расположенный недалеко от реки Перияр, объявил о приостановке всех полетов до 26 августа из-за затопления. Рейсы перенаправляются в соседние воздушные гавани.

Это самая масштабная погодная катастрофа за последние 100 лет. При этом непогода не собирается отступать. Синоптики прогнозируют, что ливни в Индии продолжатся.

Ранее сообщалось, что в Индии с начала сезона дождей погибли уже несколько сотен человек. Причиной тому послужили мощные муссонные ливни, наводнения, обрушения крыш домов, сели и оползни.

Нынешним летом от наводнений страдают различные страны Азии. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.

Минувшей зимой удар стихии пришлось также вытерпеть Индонезии.
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Источник:

"Сегодня"

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