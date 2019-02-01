Самая масштабная эпидемия эболы: в Конго умерли 460 человек

Вирус продолжает распространяться

Фото: ЮНИСЕФ.

Самая масштабная эпидемия эболы: в Конго умерли 460 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/377/e16/5c5377e169b24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/377/e16/5c5377e169b24.jpg 2019-02-01T00:37:00+02:00 Другие страны Вирус продолжает распространяться

В Демократической Республике Конго зафиксировали самую масштабную вспышку лихорадки Эбола. Об этом сообщается на сайте ООН.

За последние полгода – с того момента, когда было объявлено о вспышке Эболы в Демократической Республике Конго – уже 740 человек заразились этим заболеванием, более 460 из них умерли. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявляют, что 30% заболевших – дети.

"Нам удалось взять заболевание под контроль в Мангине, Бени и Команде, однако в Бутембо – из-за постоянных перемещений населения и отсутствия профилактических мер – вирус продолжает распространяться", – заявил Жанфранко Ротильяно, представитель ООН в Демократической Республике Конго.

Нынешняя вспышка Эболы – 10-я и самая масштабная в ДРК. По данным ООН, она также является второй крупнейшей эпидемией Эболы в истории – после вспышки 2014-2016 годов в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне.

Стоит отметить, что жители ДРК мало что знают о болезни и ее распространении и не подозревают о том, какую опасность она представляет.

Ранее мы писали, что число заболевших лихорадкой Эбола в Конго превысило 500 человек. Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей.

Напомним, что в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Врачи предварительно предполагали, что у пациента менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Диагноз был поставлен после анализа сыворотки крови в вирусологической референс-лаборатории. Отдельно отмечается, что анализ не выявил риска для здоровья украинцев.

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