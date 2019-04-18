Саммит Большой двадцатки впервые пройдет в арабской стране

Предыдущий саммит состоялся в прошлом ноябре в Аргентине

Фото: AFP

Эр-Рияд примет саммит "большой двадцатки" в ноябре 2020 года, сообщает в среду Al Arabiya, отмечая, что встреча G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве.

Председателем саммита станет король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

"Саудовская Аравия с нетерпением ожидает проведения саммита в 2020 году. Группа двадцати, под председательством хранителя двух святынь (мечети аль-Харам в Мекке и Мечеть Пророка в Медине – ред.) короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, станет главным форумом для международного экономического сотрудничества", – отмечается в сообщениях официальных саудовских СМИ.

В "большую двадцатку" входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Европейский союз, Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Турция, Австралия, Канада, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Мексика, Индонезия, Саудовская Аравия и Россия.

Ближайший саммит "двадцатки" пройдет в июне 2019 года в Японии; предыдущий состоялся в прошлом ноябре в Аргентине.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.

Кроме того, позже в Белом доме заявили, что он отказался от официальных встреч и с лидерами Турции и Южной Кореи. Вместо этого прошли неофициальные беседы.

Мы также писали об аварии на борту самолета канцлера ФРГ Ангелы Меркель по пути из Германии в Аргентину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Саммит Большой двадцатки впервые пройдет в арабской стране". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"