Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Саммит Большой двадцатки впервые пройдет в арабской стране

Сегодня, 04:05

Предыдущий саммит состоялся в прошлом ноябре в Аргентине

Фото: AFP

Эр-Рияд примет саммит "большой двадцатки" в ноябре 2020 года, сообщает в среду Al Arabiya, отмечая, что встреча G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве.

Председателем саммита станет король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

"Саудовская Аравия с нетерпением ожидает проведения саммита в 2020 году. Группа двадцати, под председательством хранителя двух святынь (мечети аль-Харам в Мекке и Мечеть Пророка в Медине – ред.) короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, станет главным форумом для международного экономического сотрудничества", – отмечается в сообщениях официальных саудовских СМИ.

В "большую двадцатку" входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Европейский союз, Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Турция, Австралия, Канада, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Мексика, Индонезия, Саудовская Аравия и Россия.

Ближайший саммит "двадцатки" пройдет в июне 2019 года в Японии; предыдущий состоялся в прошлом ноябре в Аргентине.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.

Кроме того, позже в Белом доме заявили, что он отказался от официальных встреч и с лидерами Турции и Южной Кореи. Вместо этого прошли неофициальные беседы.

Мы также писали об аварии на борту самолета канцлера ФРГ Ангелы Меркель по пути из Германии в Аргентину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег саммит, Большая двадцатка, G20, Саудовская Аравия, Саммит "Большой двадцатки", Эр-Рияд, саммит g20

Вы сейчас просматриваете новость " Саммит Большой двадцатки впервые пройдет в арабской стране". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Путин хвастался встречей с Трампом на саммите G20

4 декабря 2018, 18:11

Встреча "на ногах" носила неофициальный характер, но в Кремле это преподнесли, как достижение

МВФ предупредил "Большую двадцатку" о глобальных рисках в экономике

3 декабря 2018, 12:57

Лагард обратилась к странам G20 и описала причины проблем

Путин не сможет игнорировать ЕС и США и начнет торговаться – политолог

3 декабря 2018, 12:30

У президента России еще есть союзники среди сильных мировых стран, и это помогает Кремлю "держаться на плаву" мировой политики

Трамп понял, что с Путиным не стоит "тусоваться" – The Washington Post

2 декабря 2018, 15:33

Вашингтон должен научится наказывать Россию без излишнего шума, особенно после таких событий, которые произошли в Черном море, и отмена Трампом встречи с Путиным стало показательной

Меркель провела консультации с Трампом по ситуации в Керченском проливе

2 декабря 2018, 09:51

В Берлине и Белом доме подтвердили, что немецкий канцлер и президент США говорили о новой агрессии России

Путин рассказал о встрече с Трампом "на ногах" и почему сорвались переговоры

2 декабря 2018, 08:55

Полноформатные переговоры сорвались явно не из-за неких опасений Трампа, считает президент РФ

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь

На Евровидении-2019 выступит Верка Сердючка

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

7 продуктов, которые можно есть на ночь

Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки

Роскошная жизнь Лео Месси. Шикарный самолет, золотой телефон

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Самые актуальные образы для городских модниц

Уникальные военные очки, уже ставшие легендой. 399 грн

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей