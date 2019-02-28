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Саммит США и КНДР в фото и видео: как проходила встреча Трампа и Ким Чен Ына

Сегодня, 12:04

В последние несколько дней скрыться от тематики переговоров в Ханое было невозможно

Саммит США и КНДР в фото и видео: как проходила встреча Трампа и Ким Чен Ына Другие страны В последние несколько дней скрыться от тематики переговоров в Ханое было невозможно

Долгожданный саммит США и КНДР на уровне глав государств завершился весьма внезапно. Стороны не смогли прийти к согласию: Пхеньян потребовал слишком многого, и Вашингтон отказался это дать. О подписании никаких соглашений и договоров не сообщалось.

Тем не менее, уже сам факт того, что Ким Чен Ын готов продолжать общение с Дональдом Трампом, свидетельствует о продолжающейся оттепели в отношениях самого закрытого государства в мире с Западом.

Фотографы со всего мира пристально следили за каждым шагом лидеров и опубликовали довольно любопытные снимки. Например, что довольно очевидно, в эти несколько дней вьетнамский Ханой пестрил флагами Корейской Народно-Демократической Республики и Соединенных Штатов.

Очевидно, рядовые вьетнамцы ждали это событие – многие буквально признавались в любви американскому президенту.

Кроме того, поражали меры безопасности – центр столицы Вьетнама на некоторое время превратился в настоящий военный городок.

Вынести такой распорядок тяжело как морально, так и физически.

Действительно скрыться от этой тематики в городе было негде. Тем более, в детском саду Вьетнамско-Северокорейской дружбы, который спонсирует Пхеньян. Дети и их воспитатели подготовили настоящее представление в честь встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним также, что в этот раз также не обошлось без курьезов – пользователей снова рассмешило, как телохранители Ким Чен Ына охраняли его снаружи автомобиля:

Мы также писали о том, какие деликатесы подавали делегациям во время торжественного ужина в первый день и на обед во второй.

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Тег Вьетнам, переговоры, КНДР, саммит, Трамп, Ким Чен Ын, северная корея, Дональд Трамп

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