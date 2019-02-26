Саммит США и КНДР во Вьетнаме: появилась новая информация о месте встречи

Источники утверждают, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в исторической гостинице Sofitel Legend Metropole

Sofitel Legend Metropole. Фото: Flickr

Саммит США и КНДР во Вьетнаме: появилась новая информация о месте встречи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/54d/2bc/5c754d2bc5ef0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/54d/2bc/5c754d2bc5ef0.jpg 2019-02-26T16:34:00+02:00 Другие страны Источники утверждают, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в исторической гостинице Sofitel Legend Metropole

Второй исторический саммит США-КНДР состоится в отеле Sofitel Legend Metropole, который является старейшим в столице Вьетнама – Ханое, сообщил источник среди организаторов предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Двухдневный саммит будет проводится 27-28 февраля в конференц-зал на седьмом этаже гостиницы, которая в прошлом уже принимала международные мероприятия и высокопоставленных гостей.

Кроме того, "Метрополь" пережил американских бомбежки во время Вьетнамской войны, митинги революционных сил во время борьбы за свободу от французской метрополии.

Именно с площади перед отелем вьетнамские солдаты отправлялись на войну с США.

Напомним, что на данный момент и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын уже находятся в Ханое, где завершаются последние приготовления к их встрече.

Как мы уже писали, второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: лидеры проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.

В свою очередь, американский президент уже выразил оптимизм в плане усилий США по ликвидации угрозы, связанной с ядерными арсеналами Пхеньяна.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Саммит США и КНДР во Вьетнаме: появилась новая информация о месте встречи". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.