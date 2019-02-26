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Саммит США и КНДР во Вьетнаме: появилась новая информация о месте встречи

Сегодня, 16:34

Источники утверждают, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в исторической гостинице Sofitel Legend Metropole

Sofitel Legend Metropole
Sofitel Legend Metropole. Фото: Flickr
Саммит США и КНДР во Вьетнаме: появилась новая информация о месте встречи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/54d/2bc/5c754d2bc5ef0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/54d/2bc/5c754d2bc5ef0.jpg Другие страны Источники утверждают, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в исторической гостинице Sofitel Legend Metropole

Второй исторический саммит США-КНДР состоится в отеле Sofitel Legend Metropole, который является старейшим в столице Вьетнама – Ханое, сообщил источник среди организаторов предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Двухдневный саммит будет проводится 27-28 февраля в конференц-зал на седьмом этаже гостиницы, которая в прошлом уже принимала международные мероприятия и высокопоставленных гостей.

Кроме того, "Метрополь" пережил американских бомбежки во время Вьетнамской войны, митинги революционных сил во время борьбы за свободу от французской метрополии.

Именно с площади перед отелем вьетнамские солдаты отправлялись на войну с США.

Напомним, что на данный момент и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын уже находятся в Ханое, где завершаются последние приготовления к их встрече.

Как мы уже писали, второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: лидеры проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.

В свою очередь, американский президент уже выразил оптимизм в плане усилий США по ликвидации угрозы, связанной с ядерными арсеналами Пхеньяна.

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Источник:

ТАСС

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