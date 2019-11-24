Полиция обстреляла протестующих в Чили: ранены почти три сотни человек

Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

В Чили силовики применили резиновые пули во время столкновений с участниками антиправительственных акций. В результате беспорядков пострадали более 280 человек. Об этом сообщает Telesur.

"За время антиправительственных акций протеста по меньшей мере 280 чилийцев получили травмы глаз вследствие того, что правоохранители стреляли им в лицо, и это рекордное количество травмированных, согласно мировой статистике", – говорится в сообщении.

По информации издания, полиция Чили применяет резиновые пули, несмотря на официальный запрет их использования, за исключением экстремальных ситуаций.

Кроме того, с начала акций протеста против политики президента Себастьяна Пиньеры арестованы более 17 тысяч человек, а 950 задержанных до сих пор находятся в следственных изоляторах.

Напомним, что в акциях протеста в Чили 25 октября приняли участие более одного миллиона человек. Такую оценку количества протестующих привела мер столицы Чили Сантьяго – Карла Рубилар.

Ранее сообщалось, что число погибших в ходе беспорядков, сотрясающих Чили, достигло 19 человек. Последней к настоящему времени жертвой стал гражданин Перу, умерший в больнице.

Причиной начала массовых беспорядков стал рост цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).

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