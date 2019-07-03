Самое высокое здание Канады подсветили в честь Украины: фото

Всю ночь башня поочередно подсвечивалась сине-желтым и красно-белым цветами, чтобы почтить канадско-украинскую дружбу

Башня CN в Торонто. Фото: Twitter/ConfReformesUkr.

Самое высокое здание Западного полушария – башня CN в Торонто – была подсвечена по случаю проведения в городе конференции по реформам в Украине и визита президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Укринформ.

Всю ночь башня поочередно подсвечивалась сине-желтым и красно-белым цветами, чтобы почтить канадско-украинскую дружбу.

Как сообщалось, конференция в Торонто продлится по 4 июля. В 2018 году подобное мероприятие состоялось в Копенгагене, а в 2017-м – в Лондоне. Главная цель конференции – ознакомить международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также определить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути.

Башня CN в Торонто. Фото: Twitter/ConfReformesUkr

Для участия в конференции в Канаду прибыл gрезидент Владимир Зеленский, большая правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым, а также представители некоммерческого и частного секторов.

Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Также мы писали, что Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд.Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Самое высокое здание Канады подсветили в честь Украины: фото". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"