Самое высокое здание Канады подсветили в честь Украины: фото
Всю ночь башня поочередно подсвечивалась сине-желтым и красно-белым цветами, чтобы почтить канадско-украинскую дружбу
Самое высокое здание Западного полушария – башня CN в Торонто – была подсвечена по случаю проведения в городе конференции по реформам в Украине и визита президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Укринформ.
Всю ночь башня поочередно подсвечивалась сине-желтым и красно-белым цветами, чтобы почтить канадско-украинскую дружбу.
Как сообщалось, конференция в Торонто продлится по 4 июля. В 2018 году подобное мероприятие состоялось в Копенгагене, а в 2017-м – в Лондоне. Главная цель конференции – ознакомить международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также определить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути.
Для участия в конференции в Канаду прибыл gрезидент Владимир Зеленский, большая правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым, а также представители некоммерческого и частного секторов.
Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Также мы писали, что Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.
Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд.Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Самое высокое здание Канады подсветили в честь Украины: фото". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина и Канада договорились о поставках бронетехники – Зеленский
Во время переговоров Зеленского с Трюдо был достигнут ряд договоренностей
Волкер рассказал о впечатлениях от встречи с Зеленским
На встрече Владимир Зеленский заверил в своей мощной приверженности реформированию Украины