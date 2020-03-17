Самолечение от коронавируса: в ВОЗ назвали медицинский препарат

При самолечении от коронавируса, который считается возбудителем пневмонии нового типа, жаропонижающее средство ибупрофен и содержащие его медицинские препараты следует заменить на парацетамол.

Об этом на брифинге 17 марта заявил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

Он отметил, что ВОЗ исследует возможные риски смертности от атипичной пневмонии COVID-19, вызванной вирусом SARS CoV-2, при приеме ибупрофена, поэтому на фоне нехватки данных на данном этапе специалисты рекомендуют принимать парацетамол.

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Но при этом Линдмайер призвал не отказываться от использования ибупрофена, если он прописан по медицинским показаниям.

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Напомним, что ранее Министерство здравоохранения Украины призвало граждан не покупать средства для "лечения" или "профилактики" коронавируса COVID-19, поскольку лабораторно подтвержденных действенных препаратов пока что нет, а всем заболевшим предоставляется симптоматическое лечение.

В то же время, 17 марта власти Китая дали группе исследователей во главе с академиком Чэнь Вэй разрешение на начало клинических испытаний первой вакцины от вызываемого коронавирусом заболевания.

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