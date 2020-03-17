Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

Самолечение от коронавируса: в ВОЗ назвали медицинский препарат

17 марта, 16:31

Станислав Кожемякин

Заболевшим лучше заменить ибупрофен другим жаропонижающим средством

При самолечении от коронавируса, который считается возбудителем пневмонии нового типа, жаропонижающее средство ибупрофен и содержащие его медицинские препараты следует заменить на парацетамол.

Об этом на брифинге 17 марта заявил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

Он отметил, что ВОЗ исследует возможные риски смертности от атипичной пневмонии COVID-19, вызванной вирусом SARS CoV-2, при приеме ибупрофена, поэтому на фоне нехватки данных на данном этапе специалисты рекомендуют принимать парацетамол.

Реклама

Но при этом Линдмайер призвал не отказываться от использования ибупрофена, если он прописан по медицинским показаниям.

В тренде
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Напомним, что ранее Министерство здравоохранения Украины призвало граждан не покупать средства для "лечения" или "профилактики" коронавируса COVID-19, поскольку лабораторно подтвержденных действенных препаратов пока что нет, а всем заболевшим предоставляется симптоматическое лечение.

В то же время, 17 марта власти Китая дали группе исследователей во главе с академиком Чэнь Вэй разрешение на начало клинических испытаний первой вакцины от вызываемого коронавирусом заболевания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия ВОЗ здравоохранение коронавирус пандемия ибупрофен парацетамол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирусFun
Турция уничтожила в Сирии 8 российских
Турция уничтожила в Сирии 8 российских "Панцирей"Другие страны
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекции
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекцииДругие страны
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны
Украинцы на год отправились в единственное место в мире, где нет коронавируса
Украинцы на год отправились в единственное место в мире, где нет коронавирусаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...