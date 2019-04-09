Самолет F-35 ВВС Японии пропал с экранов радаров во время тренировочного полета

Связь с самолетом была потеряна в тот момент, когда он находился над Тихим океаном, примерно в 135 км от побережья

F-35. Фото: Flickr

Самолет F-35 ВВС Японии пропал с экранов радаров во время тренировочного полета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e9c/cef/5c7e9ccef1966.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e9c/cef/5c7e9ccef1966.jpg 2019-04-09T15:40:17+03:00 Другие страны Связь с самолетом была потеряна в тот момент, когда он находился над Тихим океаном, примерно в 135 км от побережья

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Сил самообороны Японии пропал во вторник с экранов радаров во время тренировочного полета. Об этом сообщил телеканал NHK.

Связь с самолетом была потеряна в тот момент, когда он находился над Тихим океаном, примерно в 135 км от побережья северной японской префектуры Аомори. На его борту находится один пилот.

Отмечается, что к месту предполагаемого падения истребителя направлены несколько военных кораблей и катеров береговой охраны Японии.

В конце прошлого года 10 истребителей F-35A американского производства были размещены на базе Мисава на крайнем севере главного острова страны Хонсю.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США одобрило проведение полноценных войсковых оценочных испытаний многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II перед началом производства самолетов в полном объеме.

Данный шаг является одним из наиболее значительных в программе разработки и закупки F-35 перед началом массового производства, запланированного на лето 2019 года, в случае если испытания пройдут успешно.

Также СМИ писали, что Пентагон скрывает существенные недостатки новейших истребителей F-35.

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