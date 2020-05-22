Самолет, который потерпел крушение в Пакистане, недавно прошел техобслуживание

Самолет А-320 "Международных авиалиний Пакистана", который потерпел крушение около аэропорта им. Джинны в Карачи, прошел обслуживание по форме А в марте 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства авиации Пакистана.

"Потерпевший крушение самолет был введен в эксплуатацию 16 лет назад и находился в очень хорошем состоянии. Пакистанские авиалинии взяли самолет в лизинг 6 лет назад", – говорится в сообщении.

"В марте 2020 года самолет прошел техническое обслуживание по форме А. С 21 марта, когда было приостановлено авиасообщение из-за коронавируса, самолет совершил всего лишь 8 рейсов", – заявили в ведомстве.

Реклама

Самолет следовал в Карачи из города Лахор. На борту находился 91 пассажир и семь членов экипажа. В результате крушения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.

Ранее сообщалось, что минимум 66 человек погибли в результате крушения самолета Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" в районе города Карачи. Об этом заявила пресс-секретарь министра здравоохранения и социального развития провинции Синд Мерана Юсуф.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама