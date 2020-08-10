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Самолет Лукашенка вылетел из Минска – СМИ

10 августа, 08:08

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пока не известно, есть ли на борту сам президент

Самолет EW-301PJ, который, как сообщают СМИ, используется президентом Беларуси Александром Лукашенко, в день выборов и протестов в стране улетел в Турцию. Об этом свидетельствуют данные сайта PlaneFinder.

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По данным Telegram-канала Nexta, экипаж лайнера был готов к полету. Пилоты ночевали в аэропорту, а борт №1 готов к отлету в течение суток. Кроме того, возле аэропорта в Минске саперы проверили все прилегающие путепроводы. Обычно такую операцию проводят перед тем, как президент Беларуси вылетает куда-нибудь.

Лайнер вылетел из Минска вчера, 9 августа. Пунктом его назначения был город Бодрум на юго-западе Турции.

Впрочем, пока не известно, кто именно полетел на этом борту. Нет информации и о том, находится ли на нем сам Лукашенко.

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Выборы в Беларуси: все подробности исторического голосования

Как известно, после объявления предварительных результатов по всей стране начались жесткие столкновения протестующих с силовиками. Участники акций протеста считают, что результаты экзит-пола и первые предварительные результаты ЦИК Беларуси сфальсифицированы.

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По данным экзитпола, действующий президент Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получает 6,8%.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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