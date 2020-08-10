Самолет Лукашенка вылетел из Минска – СМИ

Самолет EW-301PJ, который, как сообщают СМИ, используется президентом Беларуси Александром Лукашенко, в день выборов и протестов в стране улетел в Турцию. Об этом свидетельствуют данные сайта PlaneFinder.
По данным Telegram-канала Nexta, экипаж лайнера был готов к полету. Пилоты ночевали в аэропорту, а борт №1 готов к отлету в течение суток. Кроме того, возле аэропорта в Минске саперы проверили все прилегающие путепроводы. Обычно такую операцию проводят перед тем, как президент Беларуси вылетает куда-нибудь.
Лайнер вылетел из Минска вчера, 9 августа. Пунктом его назначения был город Бодрум на юго-западе Турции.
Впрочем, пока не известно, кто именно полетел на этом борту. Нет информации и о том, находится ли на нем сам Лукашенко.
Как известно, после объявления предварительных результатов по всей стране начались жесткие столкновения протестующих с силовиками. Участники акций протеста считают, что результаты экзит-пола и первые предварительные результаты ЦИК Беларуси сфальсифицированы.
По данным экзитпола, действующий президент Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получает 6,8%.
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