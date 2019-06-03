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Самолет разбился в Канаде, есть жертвы

3 июня, 03:28

Инцидент произошел почти сразу после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт

Фото: Flickr

Три человека погибли при крушении небольшого самолета в западной канадской провинции Альберта. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Си-ти-ви.

Инцидент произошел почти сразу после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт. Борт следовал в соседнюю провинцию Саскачеван, но спустя некоторое время пропал с радаров. Обломки самолета были обнаружены в 30 км от пункта вылета. В авиакатастрофе погибли три человека. Их личности не разглашаются.

По факту крушения самолета начато расследование. Других подробностей не сообщается.

Напомним, небольшой самолет Cessna Citation V упал в Атлантический океан у побережья Флориды, погиб по меньшей мере один человек. По предварительной информации, на борту находился только пилот.

Кроме этого, мы сообщали, что ранее самолет упал в штате Коауила на севере Мексики. Он, предположительно, потерял управление и врезался в землю на очень высокой скорости. Жертвами трагедии стали трое членов экипажа и 10 пассажиров. По оценкам специалистов, скорость воздушного судна в момент столкновения с землей могла составлять до 400 км/ч.

Самолет возвращался в город Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе.

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Тег Канада, крушение, самолет, жертвы

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ТАСС

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