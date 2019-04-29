Самолет с горящим двигателем благополучно приземлился в аэропорту ЮАР

Возгорание могло произойти из-за столкновения воздушного судна с птицей

Фото: Pixabay

Самолет Boeing 767 ("Боинг-767") авиакомпании Air Zimbabwe ("Эйр Зимбабве") успешно приземлился в международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга в ЮАР, после возможного возгорания двигателя. Об этом в воскресенье сообщает газета "Сан".

Отмечается, что возгорание могло произойти из-за столкновения воздушного судна с птицей. Самолет выполнял рейс Йоханнесбург — Хараре и должен был приземлиться в зимбабвийской столице в 20:41 по местному времени. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что Boeing 767 готовится совершить экстренную посадку из-за вероятного возгорания двигателя в международном аэропорту Тамбо.

Ранее в России произошло очередное ЧП с пассажирским самолетом, из-за чего он не смог вылететь в пункт назначения. Инцидент случился 17 апреля в московском "Внуково". Во время взлета рейса Москва – Махачкала после запуска турбин в правом двигателе лайнера Boeing-737, который принадлежит авиакомпании Utair, произошло возгорание.

Напомним, что в прошлом году в России прямо в небе у пассажирского самолета также загорелся один из двигателей, и воздушному судну пришлось экстренно возвращаться в аэропорт.

Кроме того, мы писали о ЧП в аэропорту Сочи, где пассажирский Boeing-737 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, ударился о бруствер, лишился левого крыла и загорелся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Самолет с горящим двигателем благополучно приземлился в аэропорту ЮАР". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"