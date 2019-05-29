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Самолет с мексиканским президентом не смог с первого раза сесть в аэропорту

29 мая, 02:32

Капитан воздушного судна решил уходить на второй круг сразу после того, как самолет коснулся взлетно-посадочной полосы

Фото: Pixabay

Самолет мексиканской авиакомпании Volaris, на борту которого находился президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, не смог с первого раза сесть в аэропорту города Тепик в штате Наярит на западе страны. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета El Universal

По ее данным, капитан воздушного судна решил уходить на второй круг сразу после того, как самолет коснулся взлетно-посадочной полосы. "Мы снова начнем посадку, исключительно ради нашей безопасности, — сказал пилот. — На борту все в порядке, беспокоиться не о чем". Уже через пять минут самолет сел в обычном режиме.

Покинув воздушное судно, глава государства назвал случившееся штатной ситуацией и добавил, что причин для беспокойства у него не было. Лопес Обрадор, занявший пост президента Мексики 1 декабря 2018 года, пользуется услугами только обычных авиакомпаний.

Пассажирам сообщили о задержке рейса. На время всех процедур их разместили в гостиницах города и обеспечили питанием и всем необходимым.

Ранее в Одессе самолет совершил экстренную посадку из-за "минирования". Воздушное судно направлялось в египетский Шарм-эш-Шейх из Киева.

Также мы писали, что в США разбился штурмовик морской пехоты, есть потерпевшие. Летчик успел катапультироваться.

Напомним, летевший в оккупированный Крым россиянин устроил дебош и умер. Предварительная причина смерти – сердечная недостаточность, начато уголовное дело.

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Тег Мексика, президент, самолет

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Источник:

ТАСС

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