Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,98
27,9

Самолет упал посреди жилого квартала в Бразилии: видео

22 октября, 17:53

Легкомоторное судно загорелось еще в воздухе

Легкомоторный самолет разбился в жилом квартале бразильского города Белу-Оризонти. Судно загорелось еще в воздухе, а затем упало на проезжую часть, прямо на машины. Погибли три человека – пилот самолета, водитель одного из автомобилей и прохожий. На эту же улицу в Белу-Оризонти воздушная машина падает второй раз за год. В апреле небольшое судно врезалось в стену здания, тогда погиб пилот.

Но это еще не все трудности, которые выпали на долю Белу-Оризонти. В мае в Бразилии предупредили о возможности прорыва дамбы. Речь шла о шахте Конго-Соко, расположенной в 100 км от столицы штата, многострадального города-миллионника.

Реклама

Эвакуация жителей близлежащих районов, находящихся в зоне затопления, была произведена еще в начале февраля после проявления первых признаков неустойчивости конструкции. В связи с новыми данными власти потребовали от компании провести немедленное оповещение населения региона о техническом состоянии инженерного сооружения, потенциальных рисках и возможных масштабах ущерба.

В тренде
В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине

25 января произошел прорыв принадлежащей Vale другой дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности. Грязевые потоки затопили административные здания компании и дома жителей. В результате, по последним данным, погибли более 235 человек. Руководство Vale объявило о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Бразилия самолет разбился

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еще одна страна в присутствии Путина
Еще одна страна в присутствии Путина "поиздевалась" над гимном России: видеоРоссия
Число жертв тайфуна в Японии растет, тысячи человек не могут вернуться домой (фото, видео)
Число жертв тайфуна в Японии растет, тысячи человек не могут вернуться домой (фото, видео)Другие страны
26-летняя женщина узнала о беременности в день родов
26-летняя женщина узнала о беременности в день родовFun
Участников
Участников "Майдана" в Гонконге покрасили в синий цвет: фото и видеоДругие страны
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фото
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фотоДругие страны
Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофаги
Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофагиFun

Новости партнеров

Loading...
загрузка...