Самолет упал посреди жилого квартала в Бразилии: видео

Легкомоторный самолет разбился в жилом квартале бразильского города Белу-Оризонти. Судно загорелось еще в воздухе, а затем упало на проезжую часть, прямо на машины. Погибли три человека – пилот самолета, водитель одного из автомобилей и прохожий. На эту же улицу в Белу-Оризонти воздушная машина падает второй раз за год. В апреле небольшое судно врезалось в стену здания, тогда погиб пилот.

Но это еще не все трудности, которые выпали на долю Белу-Оризонти. В мае в Бразилии предупредили о возможности прорыва дамбы. Речь шла о шахте Конго-Соко, расположенной в 100 км от столицы штата, многострадального города-миллионника.

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Эвакуация жителей близлежащих районов, находящихся в зоне затопления, была произведена еще в начале февраля после проявления первых признаков неустойчивости конструкции. В связи с новыми данными власти потребовали от компании провести немедленное оповещение населения региона о техническом состоянии инженерного сооружения, потенциальных рисках и возможных масштабах ущерба.

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25 января произошел прорыв принадлежащей Vale другой дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности. Грязевые потоки затопили административные здания компании и дома жителей. В результате, по последним данным, погибли более 235 человек. Руководство Vale объявило о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

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