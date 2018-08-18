"Самый бедный в мире президент" отказался от пенсии сенатора

Мухика, которому сейчас 83 года, около 14 лет провел в военных тюрьмах

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, прозванный "самым бедным президентом в мире" за скромный образ жизни, заявил, что не хочет получать пенсию сенатора.

Мухика работал в сенате страны с 2015 года, перейдя на эту должность после окончания срока полномочий на посту президента. Во вторник он покинул и пост сенатора, сообщает BBC.

Бывший президент мог бы оставаться в сенаторском кресле вплоть до 2020 года, но не стал, написав в письме с просьбой о выходе на пенсию, что "устал после долгого путешествия".

"Несмотря на это, пока мой ум еще работает, я не могу отказаться от солидарности и идейной борьбы", – говорится в письме Мухика на имя главы сената Лусии Тополански – его жены. 73-летняя Тополански также является вице-президентом страны.

Мухика, которому сейчас 83 года, около 14 лет провел в военных тюрьмах. Он известен благодаря своему скромному образу жизни. В течение президентского срока (1 марта 2010 года – 1 марта 2015 года) и после он вместе с женой жил на своей фамильной ферме неподалеку от столицы страны Монтевидео.

Мухика отдавал на благотворительность почти всю президентскую зарплату, а его единственной собственностью, не считая фермы, был автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года выпуска. В 2014 году ему предложили продать машину за $1 млн, но он отказался.

Ранее президента Уругвая выдвинули на Нобелевскую премию за легализацию марихуаны.

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