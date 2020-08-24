В Дубаи самый высокий небоскреб мира окрасился в цвета украинского флага

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубаи в честь Дня Независимости Украины подсветили самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа в цвета украинского флага. Соответствующее видео появилось на странице небоскреба в Instagram.
"Сегодня вечером мы освещаем Бурдж-Халифа цветами украинского флага, в день, когда украинский народ празднует День Независимости, и желаем ему еще большего процветания, прогресса и мира", – говорится в сообщении.
На видео видно, как знаменитая башня ОАЭ переливается цветами украинского флага.
Напомним, жители оккупированного Крыма 24 августа также отмечали День Независимости Украины: в Ленинском районе Севастополя на аллее городов-героев возложили цветы к памятнику-стеле Киева, а в Гагаринском районе местные жители принесли букеты в цветах украинского флага к памятнику Тарасу Шевченко.
Как мы сообщали ранее, американское посольство ко Дню Независимости Украины подготовило украинцам незабываемый музыкальный подарок.
Все подробности в спецтеме День Независимости-2020
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