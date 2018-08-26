Санкции против России негативно сказываются на экономике Беларуси – Лукашенко

Президент Беларуси отметил, что ничего не может требовать у России, потому что она в тяжелом положении

Белоруссия испытывает проблемы экономического характера в связи с западными санкциями, введенными в отношении России. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

"Это (Россия – прим. Ред.) наш главный партнер. Вот смотрите: только заговорили о санкциях, о новой волне, которую якобы американцы готовы ввести против России, – обвалился российский рубль. Нам что, хорошо от этого?" – заметил Лукашенко. "Мы в свое время от последнего большого обвала российского рубля потеряли порядка $3 млрд только на курсовых разницах", – констатировал он.

"Что я могу от России потребовать, когда Россия в тяжелом положении? Когда в России хорошо, Россия может достаточно купить наших товаров. И, более того, если нужно, и помочь нам, что она и делала соответствующей финансовой поддержкой и так далее. Поэтому мы ничего здесь не выгадываем", – сказал белорусский лидер.

Поэтому, подчеркнул Лукашенко, "нет здесь каких-то там подспудных течений – наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение". "Нет этого, и никогда не будет. Слушайте, ну я слишком уж, извините за нескромность, опытный политик, чтобы мышковать на этих темах. Это полный идиотизм", – заключил белорусский лидер.

Напомним, Советник Трампа объяснил, когда США перестанут вводить санкции против России.

Напомним, 24 августа президент Украины Петр Порошенко и советник Трампа Джон Болтон присутствовали на военном параде в Киеве по случаю Дня Независимости. Читайте полный текст выступления Порошенко, где он рассказал об успешном противостоянии российской агрессии, достижениях и планах Украины.

Как сообщалось, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.

Также администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

Кроме того, США готовят санкции против России из-за "дела Скрипалей" в рамках закона о контроле и запрещении химического и биологического оружия. Эти санкции будут накладываться в два этапа, причем второй этап также запланирован на осень и предполагается, что он будет очень жестким.

Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.



