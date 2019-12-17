Санкции в действии: Сингапур конфисковал у России пароход

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Вслед за сухогрузом "Кузьма Минин", который был конфискован за долги и продан в Великобритании, российские судовладельцы лишились еще одного судна – парохода "Севастополь".

Как сообщили в российском посольстве, 17 декабря сингапурский суд принял решение конфисковать принадлежащий судовладельческой компании "Гудзон" пароход.

В 2018 году "Севастополь" попал под санкции США за нарушениезапрета за поставки нефтепродуктов Северной Корее.

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Однако решение о конфискации основано на иске судового агента, который обратился в суд из-за долгов, оценив их в 1,3 млн сингапурских долларов (около миллиона долларов США).

В "Гудзоне" признали долг, объяснив это вынужденным простоем в порту из-за отказа получателя груза принимать его от санкционного судна.

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Представитель "Гудзона" сообщил о намерении оспорить судебное постановление и оценил рыночную стоимость "Севастополя" в около 4 млн долларов.

В аналогичной ситуации находится и российское судно "Партизан", которое застряло в южнокорейском порту Поханг. Из-за введенных против него санкций бункеровочные компаний отказываются заправлять его топливом, из-за чего моряки не могли разогреть себе пищу, а каюты не отапливались.

Кроме того, вы можете узнать в видеосюжете о скандале вокруг ареста в Измаиле российского судна Neyma, которое блокировало помогало ФСБ захватывать три украинских военных корабля:

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